Bühl, Oberweier -Radfahrerin kollidiert mit Auto

Bühl, Oberweier (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag zwischen Bühl und Oberweier. An der Einmündung der Siemensstraße in die Kapellenstraße kam es gegen 15:30 Uhr beim Einfahren der 79 Jahre alten Fahrradfahrerin in den Einmündungsbereich zum frontalen Zusammenstoß mit einer herannahenden Lenkerin eines Mercedes. Mutmaßlich war die tiefstehende Sonne Grund für das Übersehen der Autofahrerin. Die Radlerin erlitt in der Folge schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Sachschaden entstand in Höhe von rund 1.800 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4404266