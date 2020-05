Bühl – Ohne Führerschein

Anzeige

Bühl (ots) – Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Bühl wurde am Mittwochmittag einer 16 Jahre alten Motorroller-Fahrerin zum Verhängnis. Im Zuge ihrer Überprüfung kurz nach 15 Uhr in der Lindenstraße stellten die Ordnungshüter fest, dass an dem Zweirad technische Veränderungen vorgenommen wurden, sodass es schneller fuhr, als ursprünglich zugelassen. Die 16-Jährige war daher auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

