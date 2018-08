Bühl, Ottersweier – Mutmaßlicher Drogendealer leistet Widerstand

Anzeige

Bühl (ots) – Beamte des Polizeireviers Bühl haben am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in der Bühler Hauptstraße einen mutmaßlichen Drogendealer vorläufig festgenommen. Der 23-jährige Zentralafrikaner steht im Verdacht gegen 15:20 Uhr Betäubungsmittel an einen Bewohner einer Pflegeanstalt in der Hubstraße in Ottersweier verkauft zu haben. Nachdem die Ordnungshüter den 23-Jährigen auf die Polizeiwache mitgenommen hatten, rastete dieser unvermittelt aus und widersetzte sich mit massiver körperlicher Gewalt einer Durchsuchung. Ursächlich für diesen Aggressionsausbruch könnte knapp ein Gramm Marihuana gewesen sein, das die Beamten bei dem renitenten Mann auffinden konnten. Bei den Handlungen wurde ein Polizeibeamter verletzt. Anzeigen wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Handels mit Betäubungsmitteln sind das Resultat des aggressiven Treibens.

