Bühl, Ottersweier – Totalschaden nach Unfall am Friedenskreuz

Bühl, Ottersweier (ots) – Am Dienstag bog ein 51-jähriger Clio-Fahrer am Friedenskreuz vom Sportplatz Ottersweier kommend nach rechts auf die K3764 in Richtung Ottersweier ein. Hierbei übersah er einen aus Bühl kommenden Ford Fiesta. Dessen 29-jährige Lenkerin wich aus, kam ins Schleudern und landete schlussendlich im Acker neben der Straße. Zur Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam es allerdings nicht. Durch den ungewollten Ausflug auf den Acker hat der Fiesta nur noch Schrottwert in Höhe von 4.000 EUR. Zum Glück wurde die 29-Jährige nur leicht verletzt. Den unaufmerksamen Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige.

