Bühl – Pedale verwechselt?

Anzeige

Bühl (ots) – Vermutlich hat das Verwechseln von Gas- und Bremspedal am Donnerstagabend dazu geführt, dass eine Subaru-Lenkerin beim Parken gegen die Hauswand und das Treppengeländer eines Gebäudes in der Steinstraße prallte. Die Dame wurde hierbei nicht verletzt. Der Sachschaden an Haus und Auto beläuft sich auf insgesamt rund 3.000 Euro.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4030955