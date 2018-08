Anzeige

Bühl (ots) – Über den Polizeinotruf wurde am Sonntagabend eine vermisste Person an einem Campingplatz in der Campingstraße gemeldet. Der 33-jährige Mann sei gegen 18:30 Uhr mit seinen Bekannten im Wasser gewesen. Als seine Begleiter das Wasser … Lesen Sie hier weiter…

