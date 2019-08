Bühl – Preise vergleichen lohnt sich

Anzeige

Bühl (ots) – Oft ist der Hilferuf nach dem Kammerjäger die einzige Möglichkeit, wenn man beispielsweise ein Wespennest am Haus hat. Wespen stehen unter Naturschutz und bei einer Entfernung eines Nestes bedarf es einer besonderen Kenntnis über bestehende Vorschriften. In Bühl gab es in den letzten Tagen mutmaßlich Fälle bei welchen Kammerjäger zur Hilfe gerufen wurden. Unter anderem soll für die Entfernung eines Wespennestes 1.100 Euro in Rechnung gestellt worden sein. Die Polizei empfiehlt Preise zu vergleichen, da sich diese oftmals erheblich unterscheiden. Man sollte vor einer Auftragserteilung wenn irgend möglich verbindliche Preise vereinbaren, sowie nach erbrachter Dienstleistung eine detaillierte Rechnung verlangen. Im Zweifelsfall kann die Polizei zur Hilfe gerufen werden. /gü

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4349925