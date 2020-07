Bühl – Radfahrer leicht verletzt

Anzeige

Bühl (ots) – Ein leicht verletzter Radfahrer und ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro waren nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen zu beklagen. Ein 52-jähriger VW-Fahrer war gegen 5.30 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs. An der Einmündung in die Vimbucher Straße missachtete der Autofahrer offenbar die Vorfahrt eines aus Bühl kommenden 45-jährigen Radfahrers woraufhin es zur Kollision zwischen der beiden Verkehrsteilnehmern kam. Der Velo-Fahrer trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

