Bühl – Rauchentwicklung

Anzeige

Bühl (ots) – Möglicherweise führte der technische Defekt an einer Waschmaschine am späten Mittwochabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 23.15 Uhr kam es so zu einer starken Rauchentwicklung in einem Anwesen im Wolfhagweg. Anwohner wurden zum Glück durch einen Brandmelder auf das Feuer aufmerksam und versuchten so bereits vor dem Eintreffen der Wehrleute aus Bühl und Neusatz, die Waschmaschine zu löschen. Letztlich kam es zu einem Schaden von rund 2.000 Euro.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4242879