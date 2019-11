Bühl – Rauchentwicklung in der Innenstadt – update 20.30 Uhr

Anzeige

Offenburg (ots) – Durch die Maßnahmen der Feuerwehr konnte die Situation inzwischen unter Kontrolle gebracht werden. Mittlerweile wurde auch die Warnmeldung zurückgenommen. Bei der Betreuung der evakuierten Bewohner unterstützten freiwillige Helfer des Deutschen Roten Kreuzes. Die von dem Brand betroffenen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden im Anschluss von der Stadt Bühl in angrenzenden Hotels untergebracht oder konnten von Bekannten aufgenommen werden. Derzeit gehen die Beteiligten davon aus, dass sich nach Abschluss von Baumaßnahmen in einer Dehnfuge langsam ein Schwelbrand entwickelt und dann zu einer starken Rauchentwicklung geführt hat. Die Ermittlungen zu der genauen Brandursache laufen derzeit noch. Die Grabenstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Bühl – Rauchentwicklung in der Innenstadt – Erstmeldung

Kurz nach 17:00 Uhr kam es in der Innenstadt von Bühl zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Nachdem die Rauchschwaden immer stärker wurden, sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und der Stadt Bühl mit einer Vielzahl von Helfern in der Johannesstraße, um mit Hochdruck die erforderlichen Maßnahmen zu treffen und der Ursache auf den Grund zu gehen. Die betroffenen Personen in den Wohnungen wurden inzwischen aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Personen wurden keine verletzt. Durch die starke Rauchentwicklung werden Anwohner der Innenstadt gebeten alle Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nähere Informationen folgen.

