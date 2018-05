Bühl – Sachbeschädigung

Bühl (ots) – Was genau einen 71-jährigen Mann am Dienstagmittag dazu bewogen haben mag, in der Bühlertalstraße beim Vorbeigehen einen geparkten PKW mit dem Schlüssel zu zerkratzen, ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht, dass die alarmierten Beamten des Polizeireviers Bühl den mutmaßlichen Vandalen schnell identifizieren konnten und nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet haben. Über die strafrechtlichen Konsequenzen hinaus wird er auch für den von ihm verursachten Schaden von rund 1.000 Euro aufkommen müssen.

