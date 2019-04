Bühl – Sachbeschädigung / Zeugen gesucht

Anzeige

Bühl (ots) – Noch unbekannte Jugendliche machten sich am Montagabend an einer Brandmeldesäule am Platz „Vilafranca“ zu schaffen. Gegen 19.30 Uhr beobachtete ein Zeuge vier Teenager, darunter zwei Mädchen und zwei Jungs. Diese sollen gewaltsam gegen die Säule getreten und diese so beschädigt haben. Als der Zeuge sie auf ihr Verhalten ansprach, suchten sie das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Bühl ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07223 99097-0 erbeten.

