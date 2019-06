Bühl – Stromschlag bei Arbeitsunfall

Anzeige

Bühl (ots) – Am Montagabend gegen 23.30 Uhr erlitt ein Arbeiter bei Wartungsarbeiten in einer Bühler Firma einen Stromschlag. Der 41-Jährige wollte den defekten Stecker einer Anlage reparieren und wurde hierbei leicht verletzt. Der Arbeiter verständigte selbst den Rettungsdienst und wurde zur Beobachtung in die nächste Klink eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen liegt kein Fremdverschulden vor. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4293969