Bühl – Suchaktion erfolgreich

Bühl (ots) – Am Samstagabend, um 19.15 Uhr, wurde die Polizei über eine abgängige 90-jährige Patientin informiert, die gegen 17 Uhr einen unbeaufsichtigten Zeitpunkt nutzte, um die Kurzzeitpflegestation des Krankenhauses Bühl zu verlassen. Bei der Suchaktion wurde neben mehreren Streifen des Polizeireviers Bühl auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Nachdem diese erste Maßnahme nicht zum Auffinden der Vermissten führte, wurde ein Personenspürhund angefordert, der allerdings keine Spur an den Ausgängen des Krankenhauses Bühl aufnehmen konnte. Nach einer nochmaligen Durchsuchung des Krankenhauses konnte die Patientin, gegen 02.00 Uhr, schlafend in einem Bett einer nicht genutzten Krankenstation aufgefunden werden. Sie war wohlauf und konnte anschließend ihr eigenes Bett in der Kurzzeitpflege für die Fortsetzung ihres Schlafes nutzen.

