Bühl – Täterfestnahme nach Getränkewagenaufbruch

Bühl (ots) – Nach einem Aufbruch in einen Getränkewagen im Stadtgarten kurz vor 1 Uhr am Mittwochmorgen konnten die Beamten des Polizeireviers Bühl zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Zeugen hatten zuvor den Einbruch beobachtet und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Streife rannten die drei mutmaßlichen Einbrecher weg. Sie hatten einen dort abgestellten Getränkewagen mit Brachialgewalt aufgehebelt und bereits mehrere Getränkekisten zum Abtransport bereitgestellt. Einer der Tatverdächtigen verlor mutmaßlich auf der Flucht sein Handy und wollte es später zusammen mit einem Begleiter unter fadenscheinigen Angaben beim Polizeirevier abholen. Auf die beiden 19-jährigen Männer passte die vorliegende Täterbeschreibung zu den flüchtigen Einbrechern. Nach der vorläufigen Festnahme konnten bei der Wohnungsnachschau bei dem einen außerdem 135 falsche 50 Euro Scheine aufgefunden werden. Durch die Polizei in Bühl werden die Ermittlungen fortgeführt. /ag

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4307497