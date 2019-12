Bühl – Tief stehende Sonne

Anzeige

Bühl (ots) – Nach ersten Erkenntnissen dürfte unter anderem die tief stehende Sonne am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall in der Rungstraße geführt haben. Eine 71-jährige Opel-Fahrerin wollte gegen 10.20 Uhr nach links in die Konrad-Adenauer-Straße einbiegen und wurde hierbei nach derzeitigem Sachstand geblendet. Sie übersah so den entgegenkommenden Mercedes eines 47-Jährigen und kollidierte mit dem Wagen. Die Frau musste durch Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Sie trug leichte Blessuren davon. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bühl vor Ort. Die Beamten des Polizeireviers Bühl bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 11.000 Euro.

