Bühl – Tierischer Ausflug

Bühl (ots) – Am Samstagnachmittag teilten Anwohner der Weiherstraße in Bühl-Moos der Polizei über Notruf mit, dass sich ein Rind in den Gärten aufhalte. Das Tier hatte in der Mooser Straße eine geschlossene Schopftür durchbrochen und war so in die angrenzenden Gärten gelangt. Diese und ein dort befindlicher Pool wurden erheblich beschädigt. Schließlich konnte das einjährige Rind von seinem Besitzer wieder eingefangen und auf die Weide zurückgebracht werden, von er es zuvor ausgebrochen war. Ob das junge Rind zur Abkühlung ein Bad in dem Pool genommen hat, ist nicht bekannt.

