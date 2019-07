Bühl – Transporter mit Originalschlüssel gestohlen, Hinweise erbeten

Anzeige

Bühl (ots) – Ein bislang unbekannter Dieb hat sich am Freitagvormittag unbemerkt in den Personalbereich einer Gaststätte in der Straße ‚Hüfflischer Hof‘ geschlichen und dort zwischen 7 Uhr und 10:45 Uhr einen Fahrzeugschlüssel für einen weißen Transporter der Marke Citroen, Typ Jumpy mit Offenburger Zulassung entwendet. Der Originalschlüssel verschaffte dem Unbekannten ungehinderten Zugang zu dem 3,5-Tonner, welcher im Bereich des Lokals abgestellt war. Seither fehlt von dem Fahrzeug im Wert von rund 20.000 Euro jede Spur. Der Transporter ist mit einer sehr auffälligen Werbeschrift für eine Gin-Marke versehen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum aktuellen Standort des Citroen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07223 99097-0 an die Beamten des Polizeireviers Bühl.

