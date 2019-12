Bühl – Trickdieb unterwegs

Anzeige

Bühl (ots) – Eine Seniorin wurde am heutigen Donnerstagmorgen Opfer eines Trickdiebstahls. Die Frau wurde gegen 10 Uhr in der Bühlertalstraße von einem noch unbekannten Mann angesprochen, der sie fragte, ob sie einen Euro für ihn hätte. Als die hilfsbereite Dame daraufhin ihr Portemonnaie zückte, zeigte sich der als etwa 180 Zentimeter große und korpulent beschriebene Mann vermeintlich behilflich und unterstützte die Frau bei ihrer Suche im Münzfach. Erst später bemerkte sie, dass es der Langfinger nicht auf die Münze, sondern auf ihr Scheingeld abgesehen hatte. Der dreiste Dieb erbeutete so mehrere Hundert Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07223 99097-0 entgegengenommen.

