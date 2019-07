Bühl – Trunkenheitsfahrt verhindert

Anzeige

Bühl (ots) – Auf ihrer Streifenfahrt fiel Beamten des Polizeireviers Bühl gegen 01:15 Uhr ein Mann auf, der vor einer Kneipe in der Innenstadt an einem Fahrrad stand. Aus dem Stand fiel der Mann samt Drahtesel um, was die Beamten zu einer Kontrolle bewegte. Dabei stellte sich heraus, dass der mit nahezu drei Promille alkoholisierte Kneipengast doch erhebliche Probleme hatte seinen Heimweg auf dem Velo überhaupt zu starten. Zur Verhinderung der Trunkenheitsfahrt, nahm das Personal der Gaststätte sein Fahrrad in Obhut und der Mann setzte sein Heimkommen in einem Taxi fort.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4331500