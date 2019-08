Bühl – Uneinsichtig bei Verkehrskontrolle

Anzeige

Bühl (ots) – Während einer Streifenfahrt in der Nacht von Sonntag auf Montag fiel den Beamten in der Hauptstraße eine Rollerfahrerin mit unsicherer Fahrweise auf. Nach kurzer Hinterherfahrt wurde die 25-Jährige im ‚Hans-Thoma-Weg‘ einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Nachdem sie von den Beamten aufgefordert wurde in den Streifenwagen einzusteigen um sie auf das Polizeirevier Bühl zu verbringen, wollte sie sich zu Fuß von der Örtlichkeit entfernen. Sie konnte jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Da sich in ihrer Tasche ein Messer befand, wurde ihr dieses weggenommen. Auch dabei zeigte sich die 25-Jährige uneinsichtig, leistete Widerstand und verletzte die Beamten leicht. Zu guter Letzt beleidigte sie die Beamten während der Fahrt zum Polizeirevier. Die junge Frau erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

