Bühl – Unfall auf der Autobahn mit 3 Verletzten

Offenburg (ots) – Am Freitag kam es um 17:20 Uhr auf der BAB A5 zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern bei km 669.5 zu einem Unfall zweier Pkw. Beim Fahrstreifenwechsel – von der linken auf die mittlere Fahrspur – übersah ein Autofahrer ein rechts neben ihm fahrendes Fahrzeug; es kam zur seitlichen Kollision. Nach dem Zusammenstoß geriet der auf der mittleren Spur fahrende Wagen ins Schleudern und prallte in die Schutzplanken. Beim Unfall wurden insgesamt 3 Personen verletzt; sie wurden in umliegende Kliniken transportiert. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge bildete sich auf der Südfahrbahn ein langer Stau.

