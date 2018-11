Bühl – Unfall unter Alkoholeinfluss

Anzeige

Bühl (ots) – Ein querendes Reh soll am frühen Mittwochabend zu einem Unfall auf der K 3747 geführt haben. Dort war ein SUV-Lenker kurz nach 19 Uhr nach der Kollision mit der Leitplanke von der Straße abgekommen und in einem angrenzenden Acker zum Stillstand gekommen. Nachdem der Fahrer des Unfallwagens von einem ungestümen Wildtier als mögliche Unfallursache berichtet hatte, wurde möglicherweise noch ein weiterer Grund für die unkontrollierte Fahrt festgestellt. In der Atemluft des Mannes wurde deutlich über ein Promille gemessen. Insgesamt dürften Schäden in Höhe von nahezu 10.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. /pb

