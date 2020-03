Bühl – Unfall zwischen Radfahrern

Anzeige

Bühl (ots) – Zu einem Unfall zwischen zwei Velo-Fahrern kam es am Dienstagmorgen auf der Johannesstraße. Gegen 8:10 Uhr war ein 60-jähriger Radler auf der Johannesstraße in Richtung Güterstraße unterwegs, als ein 20-Jähriger mit seinem Fahrrad aus dem Johannesplatz auf die Straße einfuhr und dabei den anderen Radler übersah. Durch den Zusammenstoß wurde der 60 Jahre alte Mann verletzt und durch den Rettungsdienst in das nahegelegene Krankenhaus gerbacht.

