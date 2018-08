Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Bühl (ots) – Am Donnerstag, zwischen 05:45 Uhr und 14.45 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in der Erlenstraße zwei geparkte Autos. Offensichtlich fuhr der Unfallverursacher an einem rechts auf der Fahrbahn geparkten … Lesen Sie hier weiter…

