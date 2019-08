Bühl – Unfallflucht dank Zeugen schnell geklärt

Anzeige

Bühl (ots) – Am Montagmorgen, gegen 10:30 Uhr, beschädigte der Lenker eines LKW in der Hauptstraße im dortigen Kreisverkehr zwei Verkehrspoller. Obwohl der Fahrer des Schwergewichts den Unfall nach Aussage eines Zeugen bemerkt haben müsste fuhr dieser, ohne sich um den angerichteten Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, davon. Der aufmerksame Zeuge verständigte die Polizei und eine Streife des Polizeireviers Bühl konnte dem Übeltäter in der Herrmannstraße habhaft werden. Den 42-jährigen Kraftfahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4341656