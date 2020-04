Bühl – Unfallflucht geklärt

Anzeige

Bühl (ots) – Einer aufmerksamen Zeugin dürfte es am Montagmittag zu verdanken gewesen sein, dass eine Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Luisenstraße schnell geklärt werden konnte. Die Frau beobachtete gegen 14.45 Uhr, wie eine 66-jährige Lenkerin eines Volkswagen beim Ausparken einen stehenden Opel beschädigte und so einen Schaden von rund 2.000 Euro verursachte. Die Zeugin alarmierte den Notruf und die Beamten des Polizeireviers Bühl konnten die mutmaßliche Unfallverursacherin somit schnell ermitteln. Gegen die 66-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

