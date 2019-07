Bühl – Unfallflucht in der Kirchbachstraße

Anzeige

Bühl (ots) – Ein am Fahrbahnrand in der Kirchbachstraße ordnungsgemäß geparkter Pkw Kia wurde in der Nacht auf Montag in der Zeit von 00.30 bis 08.30 Uhr durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Hierbei wurde im Bereich der Fahrerseite die Fahrertür leicht eingedrückt und der Außenspiegel beschädigt. Der unfallverursachende Fahrzeuglenker machte sich aus dem Staub. Hinweise an das Polizeirevier Bühl, Telefon: 07223 99097-0. /ag

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4311912