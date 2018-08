Bühl – Unfallflucht, Zeugenaufruf

Anzeige

Bühl (ots) – Bei einem Ausparkvorgang wurde am Mittwoch zwischen 15:30 Uhr und 15:50 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Parkplatzes in der Straße ‚Am Froschbächle‘ ein Pkw beschädigt. Der Fahrer zeigte sich hiervon allerdings wenig beeindruckt und verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung an dem silbernen Nissan zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro bilanziert. Anhand der Hinterlassenschaften muss es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein weißes Vehikel gehandelt haben. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers Bühl telefonisch unter: 07223 990970 entgegen.

