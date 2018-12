Bühl – Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Anzeige

Bühl (ots) – Ein Fiat-Fahrer wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Kappelwindeckstraße durch Beamte des Polizeireviers Bühl angehalten. Aufgrund leichten Alkoholgeruchs wurde ein freiwilliger Test durchgeführt, welcher einen Wert von über einer Promille ergab. Anschließend musste der 24-Jährige mit der Polizei in ein Krankenhaus, um eine Blutprobe abzugeben. Nun erwartet den jungen Mann eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

