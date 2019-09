Bühl – Verkehrskontrollen

Anzeige

Bühl (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Rheinstraße am Montagabend zwischen 22:30 und 24 Uhr wurden mehrere Fahrzeuglenker überprüft. Hierbei wurde gegen 23 Uhr eine 50-jährige Autolenkerin kontrolliert. Sie hatte sich mutmaßlich mit über einem Promille Alkohol im Blut ans Steuer gesetzt. Gegen 23:20 Uhr wurde ein 25-Jähriger Pkw-Fahrer festgestellt der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Bei beiden Fahrzeuglenkern wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein der 50-Jährigen wurde gleich einbehalten. Beim 25-Jährigen erfolgt eine Meldung an die Führerscheinstelle. Beide Fahrzeuglenker erwarten nun entsprechende Strafverfahren. /ag

