Bühl – Verkehrsunfall mit Verletzten

Bühl (ots) – Drei Verletzte und ein Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag. Ein 33-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 17 Uhr auf der L 84 aus Richtung Steinbach kommend in Richtung Bühl, als er nach links auf die Zufahrt nach Vimbuch abbiegen wollte. An der dortigen Einmündung missachtete der Mann den Vorrang eines entgegenkommenden 53-jährigen BMW-Fahrers. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuglenker sowie die Beifahrerin in dem BMW verletzt und mit dem Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

/ph

