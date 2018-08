Bühl – Verunstaltet, gibt es Zeugen?

Anzeige

Bühl (ots) – In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte im Bereich der Eisenbahnstraße und der Herbert-Odenheimer-Straße Betonwände und Baufahrzeuge mit blauer Farbe besprüht. Ferner wurde ein dortiges Modehaus sowie eine Metallskulptur verunstaltet. Die verwendeten Spraydosen dürften von der mit Bauzäunen gesicherten Großbaustelle des „Lörch-Areals“ entnommen worden sein. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht vollends abschätzen, dürfte sich aber in Grenzen halten. Wer hat in diesem Zusammenhang zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen verdächtige Personen beobachtet? Mögliche Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 99097-0

