Bühl-Vimbuch – Brand in Mehrfamilienhaus

Bühl-Vimbuch (ots) – Am Sonntag gegen 15:45 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Römerstraße gemeldet. Alle anwesenden Bewohner konnten durch die Rettungskräfte aus dem Gebäude evakuiert werden und kamen nicht zu Schaden. Der Brand selbst ist im Keller des mehrstöckigen Wohnhauses ausgebrochen, als Ursache kommt ein technischer Defekt in Betracht. Die Schadenshöhe beträgt etwa 50.000 Euro, das Polizeirevier in Bühl hat die Ermittlungen aufgenommen.

/esm

