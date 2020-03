Bühl, Vimbuch – Firmen im Visier

Anzeige

Bühl (ots) – Zwei Firmen in der Hurststraße in Vimbuch sowie in der Straße ‚Am Froschbächle‘ sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von bislang unbekannten Einbrechern aufgesucht worden. In der Hurststraße haben die Eindringlinge zwischen 19 Uhr und 6:30 Uhr mit brachialer Gewalt ein Fenster herausgerissen, im weiteren Verlauf aber von ihrem Vorhaben abgesehen, sodass zwar nichts gestohlen wurde, allerdings nun ein Sachschaden von rund 800 Euro zu beklagen ist. ‚Am Froschbächle‘ haben die Ganoven nach einem missglückten Versuch, ein Fenster aufzuhebeln, kurzerhand die Verglasung eingeschlagen und sind so in das Firmeninnere vorgedrungen. Im Anschluss wurde das komplette Firmengebäude durchsucht und aus einem Lagerraum mehrere Werkzeugkästen sowie Elektromaschinen entwendet. Der Diebstahlschaden dürfte im Bereich mehrerer Tausend Euro liegen. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

