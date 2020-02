Bühl-Vimbuch – Nach Unfall Zeugen gesucht

Anzeige

Bühl-Vimbuch (ots) – Am Samstag gegen 17:30 Uhr kam es an der im hiesigen Sprachgebrauch sogenannten „Weissgärberkreuzung“ zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei der eine Mitfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 72jähriger Mann war mit seinem roten VW Golf auf der L85 in Richtung Bühl unterwegs und bog nach links auf die K3763 in Richtung Steinbach ab. Dabei kollidierte er mit dem schwarzen Audi A6 einer 48jährigen Frau, die auf der L85 in Richtung Autobahn A5 fuhr. Beide Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Da beide Fahrzeuglenker angaben, dass die dortige Ampelanlage Grünlicht für ihre Fahrtrichtung anzeigte, werden nun Zeugen gesucht die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Bühl unter der Telefonnummer 07223/990970 zu melden.

