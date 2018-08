Anzeige

Bühl (ots) – Bislang Unbekannte versuchten in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags in eine Apotheke in der Weidmattenstraße einzubrechen. Gegen 1:20 Uhr löste die Alarmanlage des Betriebes aus. Ein dadurch aufmerksam gemachter Zeuge … Lesen Sie hier weiter…

