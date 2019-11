Bühl – Vorfahrt missachtet, Zeugen gesucht

Anzeige

Bühl (ots) – Nachdem sich ein 24 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag leichte Verletzungen zuzog, sind die Beamten des Polizeireviers Bühl auf der Suche nach Zeugen. Der Mittzwanziger war gegen 17:45 Uhr auf der `Güterstraße` in Richtung Bahnhof unterwegs, als der Fahrer eines weißen VW aus einer Ausfahrt heraus auf die Straße gefahren sein soll. Eine unfallvermeidene Gefahrenbremsung des Radlers führte zum Sturz desselben. Zur Behandlung seiner hierbei zugezogenen Blessuren wurde die Besatzung eines Rettungswagens hinzugezogen. Die ermittelnden Beamten sind nun auf der Suche nach Zeugen, welche Hinweise auf den Fahrer des weißen Golf, welcher sich vom Unfallort entfernte, geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07223 990970 an die Beamten zu wenden. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4440514