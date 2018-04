Bühl, Weitenung – Hungriger Einbrecher

Bühl (ots) – Mehrere Packungen Fleischprodukte wurden in der Nacht auf Mittwoch aus der Küche einer Kindertagesstätte entwendet. Nach Überwindung des Zaunes und Aufhebeln einer Notausgangstür verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zu den Räumlichkeiten der Einrichtung im Wiesenweg. Der Langfinger hatte jedoch kein Interesse an dem Inhalt der Büroschränke, sondern zog weiter in die Küche, wo er Lebensmittel im Wert von rund 20 Euro entwendete. Der Sachschaden beläuft sich dagegen auf etwa 1.500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen eingeleitet.

/nl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3908434