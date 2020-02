Bühl, Weitenung – Lautstark unterwegs

Anzeige

Bühl, Weitenung (ots) – Anwohner meldeten am Mittwoch gegen 23 Uhr, dass im Wohngebiet von Weitenung und am Ortsrand im Bereich der Brachfeldstraße ein Peugeot mit laut aufgedrehter Musikanlage ständig hin und her fahren würde. Dass dieses Verhalten ziemlich unklug war, zeigte die anschließende Kontrolle der Beamten des Polizeireviers Bühl. Der 38 Jahre alte Lenker der Peugeot ist nämlich nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wohl seit Jahren nicht mehr im Besitz eines Führerscheins und stand außerdem unter Alkoholeinwirkung. Eine Überprüfung ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden musste. Den Musikliebhaber erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

