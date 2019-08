Bühl – Zeugen gesucht

Anzeige

Bühl (ots) – An einem Fußgängerweg in der Güterstraße ereignete sich am Montagmittag gegen 15:30 ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Passant mit torkelndem Gang mit dem Fahrrad einer 61-jährigen Frau zusammengestoßen sein soll. Der Unbekannte, welcher gerade dabei war einen Fußgängerüberweg zu queren, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die gestürzte Zweirad-Fahrerin zu kümmern. Die Dame zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde von einer hilfsbereiten Passantin versorgt. Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nun auf der Suche nach dem Flüchtigen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07223/99097-0 entgegen. /gü

