Bühl – Zeugen nach Auffahrunfall gesucht

Bühl (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nach einem Auffahrunfall in der Industriestraße am heutigen Nachmittag auf der Suche nach Zeugen der Kollision. Nach ersten Erkenntnissen ist der 51 Jahre alte Fahrer eines Lastwagens um 13.55 Uhr mit einem vor ihm wartenden Volkswagen eines 59-Jährigen kollidiert. Da die Angaben der beiden Unfallbeteiligten voneinander abweichen, erhoffen sich die ermittelnden Ordnungshüter Hinweise möglicher Zeugen. Hierbei insbesondere vom Fahrer eines Autos mit Anhänger. Er soll den Aufprall mit einem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro beobachtet haben. Hinweise werden an die Telefonnummer. 07223 99097-0 erbeten. /pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4017959