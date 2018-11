Bühl – Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Anzeige

Bühl (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nach einem Verkehrsunfall auf der ´LuK-Kreuzung´ am Mittwochnachmittag auf der Suche nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen war dort gegen 15.50 Uhr ein Opel-Lenker beim Rechtsabbiegen von der K 3749 in die Rheintalstraße mit einer in Richtung Vimbuch querenden Radfahrerin zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der 81 Jahre alte Opel-Fahrer trotz roter Ampel zum Abbiegen angesetzt haben. Glücklicherweise zog sich die 56-jährige Radlerin nur leichte Verletzungen zu. Hinweise zum Unfallgeschehen werden unter der Rufnummer: 07223 99097-0 erbeten. /pb

