Bühl – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bühl (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen sind die Ermittler des Polizeireviers Bühl auf der Suche nach Zeugen und einem Unfallbeteiligten. Nach aktuellem Sachstand war ein 73-jähriger Radfahrer gegen 5.40 Uhr auf der Dr.-Georg-Schaeffler-Straße in Richtung Dieselstraße unterwegs, als der noch unbekannte Fahrer eines mutmaßlich dunklen SUV mit Rastatter Zulassung den Zweirad-Lenker überholte. Jener soll anschließend unvermittelt nach rechts auf das Gelände einer Firma eingebogen sein und dem 73-Jährigen so den Weg abgeschnitten haben. Es kam zur Kollision, bei welcher der Fahrradfahrer diverse Verletzungen davongetragen hat. Nach einem kurzen Gespräch soll der Unfallverursacher die Örtlichkeit verlassen haben, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Beamten nehmen unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 Hinweise entgegen.

