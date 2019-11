Bühl – Zwei Leichtverletzte nach Abbiegeunfall

Anzeige

Bühl (ots) – Zwei Leichtverletzte und etwa 16.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochnachmittag in der Rheinstraße. Eine stadteinwärts fahrende 65 Jahre alte Ford-Lenkerin wollte hierbei kurz vor 16:30 Uhr nach links in ein Grundstück abbiegen und kollidierte hierbei mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Renault eines 24-Jährigen. Die mutmaßliche Unfallverursacherin sowie eine 22 Jahre alte Mitfahrerin im Renault mussten vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die stark beschädigten Unfallautos wurden abgeschleppt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4432782