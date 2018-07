Bühl – Zwei Radfahrer schwer verletzt / Zeugen gesucht

Bühl (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag, bei dem sich zwei Fahrradfahrer schwere Verletzungen zugezogen haben, sind die Ermittler der Verkehrspolizei Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Eine 63-jährige Fahrradfahrerin und ihr 70-jähriger Begleiter waren kurz vor 14 Uhr auf der Bundesstraße (B 500) von Sand kommend in Richtung Baden-Baden unterwegs, als ein noch unbekannter Rennradfahrer die beiden überholte. Hierbei kam es zu einer seitlichen Berührung mit dem 70-Jährigen, wobei dieser das Gleichgewicht verlor, mit der Frau kollidierte und beide stürzten. Während sie sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen haben, die später in einem örtlichen Krankenhaus versorgt werden mussten, suchte der mutmaßliche Unfallverursacher unerkannt das Weite. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

