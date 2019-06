Bühlertal: Führerschein nach Unfall einbehalten

Anzeige

Nach einem Unfall zwischen zwei sich begegnenden Fahrzeugen in der Rößbühlstraße am Sonntagabend, musste einer der beiden Fahrer seinen Führerschein abgeben. Gegen 19.30 Uhr streiften sich der Kleinwagen eines Mittsechzigers und die C-Klasse einer ortsauswärtsfahrenden 30-Jährigen.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer des Kleinwagens eine Alkoholisierung von über eineinhalb Promille festgestellt. Eine im Anschluss in einer Klinik entnommene Blutprobe soll genauen Aufschluss über den Grad der Alkoholisierung erbringen. Nach der Einbehaltung seines Führerscheines, muss sich der Mann nun einem Strafverfahren stellen. Durch den Streifvorgang entstand an beiden Autos ein Schaden von rund 8.000 Euro. Verletzt wurde keiner der beiden Pkw-Lenker. Ob sich zum Unfallzeitpunkt beide an das Rechtsfahrgebot hielten und ob eines der Fahrzeuge eventuell bei der Kollision stand, ist noch Gegenstand der Unfallermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bühl. ots/BNN