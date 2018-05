Bühlertal – Glück im Unglück

Bühlertal (ots) – Die Hintergründe eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend sind noch nicht vollständig geklärt. Fest steht bislang, dass eine 76 Jahre alte Autofahrerin kurz nach 21 Uhr schnurstracks von der Hindenburgstraße über die Liehenbachstraße in den Hof eines Anwesens steuerte und dort in einen geparkten Hyundai krachte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

