Bühlertal – Handfeste Auseinandersetzung

Bühlertal (ots) – Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am späten Freitagabend bei einem Fest in der Hauptstraße. Gegen 23:40 Uhr soll es von einer Personengruppe aus zunächst zu Beleidigungen eines 16-Jährigen gekommen sein. Letzterer soll anschließend von einem 15-Jährigen in den Rücken getreten worden sein, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Die Aggressoren sehen nun Strafanzeigen entgegen.

