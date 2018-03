Bühlertal – In Rage

Bühlertal (ots) – Das Verhalten eines Anfang 60-Jährigen vom Sonntagabend wird für ihn nun mehrere Strafanzeigen nach sich ziehen. Der Mann war kurz vor 22 Uhr aus noch unbekanntem Grund an das Anwesen eines in der Nähe wohnenden 80-Jährigen gefahren und demolierte dort in seiner Rage mehrere Gegenstände. Nach derzeitigen Erkenntnissen stellte er sich dabei auch bedrohlich mehreren Zeugen gegenüber und beleidigte diese. Da der Mann zuvor mit seinem Auto die Adresse aufsuchte, wurde ihm nach einer Blutentnahme der Führerschein abgenommen: ein Test förderte zuvor einen Wert von über einem Promille zu Tage.

